Стали известны подробности уголовного дела бывшего главного наркополицейского

В Свердловской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД России Ивана Ергеледжи. Прокуратура вынесла обвинительное заключение экс-наркополицейскому. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения, это ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как считают в прокуратуре, Ергеледжи, узнав, что его коллеги из управления по экономической безопасности проводят проверку одного из лесозаготовительных предприятий, придумал мошенническую схему. Через своего знакомого, который трудится в лесной отрасли, он обратился к директору фирмы, в которую должны были прийти проверяющие. И предложил стать посредником в передаче взятки в размере 1,5 млн рублей за прекращение проверки. «При этом обвиняемый реальной возможностью выполнить обещанное не располагал, делать это не намеревался, то есть совершал обман, планируя обратить денежные средства в свою пользу», ― отметили в пресс-службе прокуратуры.

К преступлению Ергеледжи и его товарищ привлекли директора лесничества, на территории которого велась подозрительная вырубка. В итоге директор фирмы, которая угодила под проверку ОБЭП, отдал вымогателям 1,5 млн рублей, но в момент передачи Ергеледжи был задержан и позднее водворен в СИЗО на время следствия.

По данным «Нового Дня», Ергеледжи взял всю вину на себя, написав явку с повинной. Что касается его подельников, то, как сообщила прокуратура, в отношении них были возбуждены уголовные дела по ст. 291 УК РФ за взяточничество, однако позднее силовики посчитали, что ни знакомый Ергеледжи, ни глава лесничества не знали об истинных планах наркополицейского, к тому же активно сотрудничали со следствием, поэтому уголовное преследование в отношении обоих было прекращено.

Сейчас дело бывшего начальника свердловского ОБНОН передано в Первоуральский городской суд.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»