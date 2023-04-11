Конфликт из-за торговой базы на Комсомольской попал в федеральные СМИ

Спор из-за торговой базы на Комсомольской, 73, из-за которой судятся скандально известный предприниматель Михаил Клок, в настоящее время обвиняемый в убийстве, и бизнесмен Александр Горбунов, попал в федеральные СМИ после обысков, которые прошли в квартирах и коттедже Горбунова.

Сегодня «Коммерсант» пишет, что недвижимость, о которой идет речь в уголовном деле в отношении Горбунова, была незаконно захвачена самим Клоком, а бизнесмен лишь поспособствовал возвращению объекта ее законным владельцам. Кроме того, адвокаты Александра Горбунова считают проведение у него обысков незаконным и уже обжаловали их.

«Одно из жилых помещений пустое, в ремонте, – сказала «Ъ» адвокат Наталья Горшенина.– В другом проживают посторонние люди, не имеющие к ситуации никакого отношения. Однако забрали у проживающей там женщины документы на квартиру и телефон. Забрали и оружие, на которое у моего доверителя имеется разрешение и которое к уголовному делу не относится. При моей попытке попасть на обыск в доме меня не впустили, разрешили войти лишь через 20 минут после моего звонка на 112. К тому времени обыск продолжался несколько часов. Понятых сотрудники привезли с собой, хотя рядом в домах проживают люди».

Адвокат подала жалобу на решение Ленинского райсуда Екатеринбурга, санкционировавшего обыск. В ней госпожа Горшенина указала, что постановление незаконно, поскольку Александр Горбунов никаким статусом по уголовному делу не обладает и никаких данных, свидетельствующих о наличии оснований для проведения обыска, следствие суду не предоставило.

Как уже сообщал «Новый День», сын бывшего владельца спорного имущества, Сергей Буцырин, утверждает, что это именно Клок незаконно завладел базой на Комсомольской в 2005 году. Было возбуждено уголовное дело, однако его прекратили в 2013 году. «Клок, видимо, чтоб не добавлять себе проблем на приговоре, добровольно, в присутствии нотариусов, переписал на Евгения Буцырина базу на Комсомольской, 73. Таким образом, мы считали свой вопрос исчерпанным», – рассказал РИА «Новый День» Сергей Буцырин. Свою точку в данном вопросе поставили и власти – 9 октября 2015 года Кировский суд Екатеринбурга признал факт мошенничества с базой со стороны Клока, а уголовное дело закрыл за истечением срока давности.

По словам Сергея Буцырина, каково же было его удивление, когда в 2015 году стало известно о возбуждении нового уголовного дела о том, что базу у Клока забрали противоправно, – однако позже оно было закрыто в связи с отсутствием улик. Вскоре база была выставлена на торги, когда ее и купил Александр Горбунов.

В марте 2022 года, когда Михаила Клока задержали по новому уголовному делу – об убийстве в 2000 году в Екатеринбурге бизнесмена Алексея Зубакина – дело о вымогательстве базы снова было открыто. «Интересно, что избрание меры пресечения по данному делу господину Клоку в виде домашнего ареста в марте 2022 года произошло непосредственно перед признанием его потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве недвижимости в 2013 году. Он также инициировал дело о собственном банкротстве на том основании, что не смог вернуть заем. В ходе процедуры банкротства представители Михаила Клока обратились в арбитраж с требованием вернуть ему комплекс помещений на Комсомольской, приводя в качестве аргумента документы из уголовного дела о вымогательстве», – пишет «Коммерсант».

Первое слушание по делу уже прошло в арбитраже, второе назначено на май. Сергей Буцырин по-прежнему не понимает, какие есть основания для того, чтобы пытаться забирать базу, но точку в деле все равно должен поставить суд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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