Сегодня парки Екатеринбурга начнут обрабатывать от клещей (ГРАФИК)

С сегодняшнего дня начнется акарицидная обработка парков и скверов Екатеринбурга. Первым от клещей обработают сад на улице Вайнера, парк 50-летия Советской власти в районе Декабристов – Мичурина – Народной Воли и сад имени Энгельса на пересечении улиц Малышева и Бажова.

В дальнейшем обработка пойдет в соответствии с графиком:

– 17 апреля: парк Турбомоторного завода;

– 24 апреля: парк «Зеленая Роща»; парк в квартале улиц Чкалова – Онуфриева – Громова – Бардина;

– 28 апреля: парк имени Чкалова; парк Камвольного комбината на улице Ферганской; лесопарковая зона в Компрессорном (Латвийская – Хвойная); парк имени Агафоновой (Городская – Фигурная);

– 10 мая: парк имени 50-летия ВЛКСМ (Чкалова – Ясная – Шаумяна), парк «Семь ключей».

Также специалисты МБУ «Зеленстрой» готовятся произвести противоклещевую обработку объектов зеленого хозяйства Екатеринбурга, в том числе:

– Исторического сквера;

– парка Коммунаров;

– сквера на Октябрьской площади;

– парка имени XXII Партсъезда;

– сквера ЮНЕСКО;

– сквера имени С.М. Кирова;

– сквера у оперного театра;

– сквера имени Павлика Морозова;

– сквера на улице Белинского;

– сквера на улице Ферганской.

В мэрии уточняют, что предварительный график акарицидной обработки может меняться в зависимости от погоды. За 3 дня перед проведением работ специалисты размещают по периметру соответствующие предупреждения о дате обработки. На время процедуры парки закрываются для посещения. Также после завершения работ в течение 2 дней важно не ходить по траве вдоль дорожек, не поднимать с поверхности земли предметы и мыть домашних животных после выгула.

Напомним, с начала сезона в Свердловской области клещи покусали уже 303 человека, в том числе 105 в Екатеринбурге. Из общего числа пострадавших 103 – дети.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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