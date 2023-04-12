В Екатеринбурге начали продавать березовый сок, но пить его можно не всем

В Свердловской области уже начался сезон сбора березового сока. На сайтах объявлений можно встретить предложения от частных лиц по цене от 60 до 100 рублей за литр. Но врачи предупреждают: березовый сок можно пить не всем, есть противопоказания.

«Сок всегда свежий, заготовка сока производиться за 120 км от Екатеринбурга, в стеклянную пастерилизованную тару, рзливаеться в новую тару Пэт, тара в подарок звоните пишите заказывайте доставка по Екб есть, также есть замороженый сок», – говорится в объявлении на «Авито» (пунктуация и орфография сохранены), автор которого продает сок по 60 рублей за литр.

По 80 рублей за литр другой продавец предлагает «свежий, чистый и прозрачный (двойная фильтрация)» сок. В объявлении также рассказывается, как сок можно использовать: пить, делать настойки, проводить косметические процедуры.

Врачи говорят, что березовый сок полезен. В состав напитка входят вода, сахароза, глюкоза и фруктоза, кислоты (яблочная, молочная, лимонная, уксусная и другие), витамины, минералы. Благодаря этим полезным свойствам березовый сок отлично дополняет рацион как взрослых, так и детей.

«В умеренных количествах его можно добавлять даже с возраста 6 месяцев (по 1-2 чайной ложки в день), но нельзя забывать о необходимости планирования введения новых продуктов в рацион малыша, а также о риске возникновения аллергии на компоненты березового сока. Если вы хотите ввести березовый сок в рацион ребенка младше 3 лет, посоветуйтесь с педиатром. Детям с 3 лет березовый сок можно давать относительно свободно в количестве 100-150 мл в день при условии отсутствия аллергических реакций», – говорит врач-эндокринолог «Инвитро» Арсений Русанов.

Однако есть и противопоказания. Самое главное – аллергия на компоненты сока, что может проявляться в виде кожной сыпи, зуда, красноты глаз и даже анафилактического шока.

Также березовый сок может быть ограничен в рационе или даже исключен при болезнях почек с выраженным нарушением их функции, гастрите (может раздражать слизистую). При гипертонической болезни и сахарном диабете употреблять березовый сок следует с осторожностью. При первом диагнозе напиток может как повысить, так и понизить давление. При диабете стоит ограничить количество – не более 200 мл в сутки, поскольку в соке содержится сахар.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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