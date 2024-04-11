В Екатеринбурге начали продавать свежий березовый сок. Цена за литр – 80-100 рублей. Объявления о продаже сока появляются на сайтах на этой неделе. Их авторы уверяют, что сбор сока только начинается.

«Березовый сок натуральный. Ежеднeвный сбoр. Взятый подалее от населенных пунктов. Цeнa дoговорнaя, мoжет меняться из-зa пoгoдных условий; зaмоpозки, дожди.,и т.п., a тaкжe от объема нaбранного сока», – говорится в одном объявлении, автор которого предлагает сок за 50 рублей/0,5 литра.

«Принимаем заказы на березовый сок, 80 рублей литр. Забирать в Академическом. По договоренности могу доставить. Сбор 70 км от города», – говорится в другом объявлении.

Врачи говорят, что березовый сок полезен, но не всем. В его состав входят вода, сахароза, глюкоза и фруктоза, кислоты (яблочная, молочная, лимонная, уксусная и другие), витамины, минералы. Благодаря этим полезным свойствам напиток отлично дополняет рацион как взрослых, так и детей. Но есть противопоказания, и главное – аллергия на компоненты сока. Она может проявляться в виде кожной сыпи, зуда, красноты глаз и даже анафилактического шока.

Также березовый сок должен быть ограничен в рационе или даже исключен при болезнях почек с выраженным нарушением их функции, гастрите (может раздражать слизистую). При гипертонической болезни и сахарном диабете употреблять березовый сок следует с осторожностью. При первом диагнозе напиток может как повысить, так и понизить давление. При диабете стоит ограничить количество – не более 200 мл в сутки, поскольку в соке содержится сахар.

Напомним, лесники советуют собирать сок аккуратно, чтобы не повредить дерево. Для этого нужно соблюдать три основных правила. Первое – делать правильное отверстие для сбора сока (оно не должно быть большим). Второе – не жадничать. С одного дерева не стоит собирать больше 1-1,5 литра сока. Третье правило, самое важное: после того, как вы собрали сок, важно закрыть ранку у дерева, чтобы оно не высохло. Для этого подойдет садовый вар, которым пользуются дачники, он стоит около 30 рублей за 250-граммовую баночку. Подойдет даже просто маленький сучок или сухая веточка, главное, чтобы не гнилая – ею нужно заткнуть отверстие.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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