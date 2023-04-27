Уральцы собирают березовый сок

В лесах Свердловской области, несмотря на клещей, начался недолгий сезон сбора березового сока. Обычно он длится до начала распускания почек на деревьях. Таким образом, на то, чтобы попить в весеннем лесу березового напитка, у уральцев осталось не больше недели.

Как отмечают лесники, собирать сок нужно аккуратно, чтобы не повредить дерево. Для этого нужно соблюдать три основных правила. Первое – делать правильное отверстие для сбора сока. Ни в коем случае нельзя делать огромные V-образные выемки во всю ширину ствола дерева. Сок нужно собирать аккуратно. Для этого лучше всего сделать одно маленькое, но довольно глубокое отверстие тонким сверлом или гвоздем диаметром 5-6 миллиметров, вставить в него коктейльную трубочку и собирать через нее сок в банку, – именно так делают «собиратели» сока со стажем.

Второе, по его словам, важнейшее правило – не жадничать. С одного дерева не стоит собирать больше 1-1,5 литра сока. Принцип такой же, как со сдачей крови у человека – слишком много может навредить и даже убить, а в небольших количествах безвредно. Как человеческий организм сгенерирует нужное количество крови, так и дерево восполнит сокопотерю.

Третье правило, самое важное: после того, как вы собрали сок, важно закрыть ранку у дерева, чтобы оно не высохло. Для этого подойдет садовый вар, которым пользуются дачники, он стоит около 30 рублей за 250-граммовую баночку. Подойдет даже просто маленький сучок или сухая веточка, главное, чтобы не гнилая – ею заткните отверстие, а на следующий год вы даже места, где делали его, не найдете.

Отметим, что в Екатеринбурге для сбора березового сока широко используется населением Березовая роща в Юго-Западном лесопарке.

Екатеринбург, Елена Васильева

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