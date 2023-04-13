В Екатеринбурге за два часа температура упала на 10 градусов

В Екатеринбурге температура воздуха за пару часов резко опустилась. Около 15:00 столбики термометров в центре города показывали температуру +14°, сейчас же этот показатель равен +4. К тому же воздух существенно охлаждает сильный ледяной ветер. По прогнозу метеорологов, в Екатеринбурге вероятен небольшой снег в интервале времени от 17 до 20 часов. Ночью ожидается понижение температуры до -10°.

Напомним, что сегодня в северных районах области выпал снег.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»