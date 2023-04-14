Из-за резкого ухудшения погоды уральские гаишники выступили со спецзаявлением

Свердловское УГИБДД обратилось к водителям и пешеходам с просьбой быть сегодня особенно внимательными на дорогах.

«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время гололедицы снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Автоинспекторы настоятельно советуют водителям, которые сменили зимнюю резину на летнюю, отказаться от поездок и воспользоваться общественным транспортом», – заявили в УГИББ Свердловской области.

Пешеходам тоже следует быть сегодня более осторожными и помнить, что на скользкой дороге машине затормозить гораздо труднее.

Напомним, вчера вечером на Урале резко похолодало. Около 15:00 столбики термометров в центре города показывали температуру +14°, к вечеру она опустилась ниже нуля, пошел сильный снег. Сейчас в городе -4. Рано утром цены на такси были примерно в два раза выше обычного, но сейчас уже снизились.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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