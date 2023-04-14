В Екатеринбурге цены на такси взлетели до тысячи рублей и больше (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге в несколько раз взлетели цены на такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поездки даже на небольшие расстояния стоят от 500 рублей. Например, доехать от станции метро «Динамо» до улицы Шейнкмана сейчас стоит 519 рублей, от Академического до улицы Радищева – 915 в комфорт-классе, в бизнес-классе – 1153 рубля.

Напомним, вчера вечером в Екатеринбурге резко похолодало. Около 15:00 столбики термометров в центре города показывали температуру +14°, к вечеру она опустилась ниже нуля, пошел сильный снег. Сейчас в городе -15.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»