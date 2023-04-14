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Пятница, 14 апреля 2023, 11:51 мск

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Омбудсмен рассказал о судьбе дочки женщины, которая прятала наркотики в кошке-младенце

Игорь Мороков

Пятилетняя дочь наркозакладчицы из Нижнего Тагила уже отдана под опеку в другую семью, об этом рассказал «Новому Дню» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Оказалось, что история произошла не в апреле, а несколько недель назад, и судьба и девочки, которую мама водила с собой «на работу», уже давно решилась.

Напомним, накануне пресс-служба МВД России распространила информацию о том, что в Нижнем Тагиле поймали наркосбытчицу. Она выкапывала крупные партии мефедрона, действуя по наводке «работодателя» из соцсетей, а после должна была фасовать вещество и перезакладывать его в разных точках. На подозрительную женщину с младенцем обратили внимание местные жители, на сигнал которых и отреагировали полицейские. Правда, в свертке правоохранители обнаружили не ребенка, а живую кошку и наркотики.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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