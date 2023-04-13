На Урале задержали закладчицу, которая для прикрытия использовала ребенка и кошку

В Нижнем Тагиле задержали закладчицу, которая прикрывалась кошкой, завернутую в конверт для новорожденных. В тот же комбинезон женщина складывала и запрещенные вещества. Предварительно установлено, что женщина прибыла в Нижний Тагил из Красноярского края, – сообщает официальный ресурс МВД России «МВД-Медиа».

Некий анонимный работодатель сообщил ей через мессенджер, что в определенной точке будет тайник с крупной партией наркотиков, которые женщина должна была фасовать на мелкие партии и делать закладки. Чтобы не привлекать внимание прохожих, женщина взяла с собой «на дело» несовершеннолетнюю дочь, а еще кошку. Животное она одела в одежду для малышей и положила в конверт для новорожденных. В оставшееся пространство горе-мать складывала найденные пакеты с запрещенным веществом.

Закладчица для прикрытия завернула кошку в комбинезон для младенцев

«Предполагаемая закладчица задержана с поличным возле дачного поселка на окраине города. Чтобы избежать подозрений, она изображала мать, которая гуляет с несовершеннолетней дочерью и грудным ребенком. Из комбинезона-конверта полицейские также извлекли пять свертков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном. Кроме того, оперативники нашли 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение дня, – цитирует издание официального представителя МВД России Ирину Волк. – В арендованной женщиной квартире в ходе обыска изъяты электронные весы, упаковочные материалы, а также пластиковые контейнеры и свертки с запрещенными веществами. Общий вес наркотиков составил порядка 170 граммов». Следователем отдела полиции №16 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ. Фигурантка заключена под стражу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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