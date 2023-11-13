Наркоторговку, которая для прикрытия использовала дочь и кота в костюме младенца, отправили в колонию

В Нижнем Тагиле суд отправил в колонию женщину, которая торговала наркотиками. Для прикрытия она использовала 5-летнюю дочь, а еще кота, переодетого в новорожденного ребенка. В колонии общего режима наркоторговка проведет 8,5 лет.

Напомним, закладчицу задержали с поличным в начале этого года. Возле дачного поселка на окраине Нижнего Тагила она делала закладки с расфасованным заранее наркотическим веществом. Чтобы избежать подозрений, наркоторговка изображала мать, которая гуляет с пятилетней дочерью и грудным ребенком. Но оказалось, что в комбинезоне-конверте для новорожденных был кот, а еще – более 90 свертков с наркотиком. После задержания женщины ее родную дочку отдали под опеку в другую семью.

Сегодня суд Нижнего Тагила признал горе-мать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

В ходе судебного рассмотрения стало известно, что осужденная заранее вступила в сговор с некими лицами (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство), и для продажи наркотиков в декабре 2022 года из Минусинска приехала вместе с дочкой в Нижний Тагил. Для конспирации женщина привезла с собой кошку по кличке Микки.

«Расфасовав крупнооптовую партию наркотического вещества массой более 160 г более чем в 100 свертков, она их часть оставила в арендованной квартире, а свертки с веществом массой свыше 131 г спрятала в детский конверт, в который завернула кошку, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Шестого февраля 2023 года с малолетней дочерью и кошкой осужденная отправилась в район Гальяно-Горбуновского массива, где разместила наркотические вещества на различных участках местности, после чего сделала фотографии для отправки наркопотребителям. Женщина была замечена сотрудниками полиции и доставлена для дальнейшего разбирательства в отдел полиции».

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновной наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»