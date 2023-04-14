Пожароопасный сезон на Урале сдвинулся на неделю

Пожароопасный сезон в Свердловской области теперь ежегодно будет начинаться 10 апреля, а не 15-го. Такое решение приняло областное правительство.

«В последние два года в Свердловской области наблюдаются аномальные погодные условия. Ранний сход снежного покрова, быстрое высыхание верхнего слоя почвы и отсутствие осадков – это предпосылки возникновения чрезвычайной пожарной обстановки в лесном фонде. Первые возгорания в лесах фиксируются ранее обычных сроков. Решение о переносе даты открытия пожароопасного сезона на большей части региона с 15 апреля на 10 апреля даст возможность приступать к авиамониторингу и вводить запрет на сжигание порубочных остатков на пять дней раньше», – объяснил на заседании правительства глава минприроды региона Денис Мамонтов.

В пресс-службе правительства напомнили, что пожароопасным считается период со времени схода снежного покрова до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или выпадения снега. На Урале он длится примерно шесть месяцев.

Добавим, что нововведение не коснется северных территорий – Ивделя, Серова, Пелыма и других, так как там снег сходит позже.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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