В Свердловской области разрастается природный пожар

В Свердловской области увеличилась площадь горящих лесов. Накануне авиалесоохрана сообщала об одном очаге площадью 4 га, в новых сводках лес горит на площади 15 га.

Гораздо больше термоточек зафиксировано на сайте fires.ru, где собираются данные на основе анализа информации со спутника. Судя по карте, в Свердловской области зафиксированы две термоточки в Каменском районе, две – близ Верхней Синячихи и три пожара в Серове.

Как ранее писал «Новый День», пожароопасный сезон в Свердловской области теперь ежегодно будет начинаться 10 апреля, а не 15-го. Такое решение приняло областное правительство. Это связано с погодными аномалиями: последние годы на Урале рано сходит снег, быстро сохнет верхний слой почвы, выпадает мало осадков.

Екатеринбург, Марина Иванова

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