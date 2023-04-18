На Тропе здоровья под Березовским тушат природный пожар

В популярном у березовчан лесопарке загорелась сухая трава, огонь подошел совсем близко к деревьям. Пожар тушат сотрудники авиабазы охраны лесов.

Глава Березовского Евгений Писцов считает, что пожар в районе велодорожки «Тропа здоровья» – дело человеческих рук. «Вне всякого сомнения, этот пожар – дело рук человека. Что ещё нужно сделать или сказать, чтобы каждый понял, насколько пожароопасная сейчас ситуация? Лес – как порох. Достаточно брошенного окурка. Водоемы обмелели. Любое легкомыслие или глупая шалость могут закончится плохими последствиями», – написал мэр в своем телеграм-канале.

По сообщению Минприроды, с начала пожароопасного периода до 17 апреля лес в регионе горел уже 67 раз, общая площадь пожаров – 972 гектара. Это в разы больше, чем в прошлые годы. В 56 случаях в возгораниях было виновато местное население.

Напомним, пожароопасный сезон в Свердловской области теперь ежегодно будет начинаться 10 апреля, а не 15-го. Такое решение приняло областное правительство. Это связано с погодными аномалиями: последние годы на Урале рано сходит снег, быстро сохнет верхний слой почвы, выпадает мало осадков.

Березовский, Елена Владимирова

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