В Академическом районе начались перекрытия улицы Вильгельма Де Геннина

В Академическом районе начались перекрытия основной магистрали – улицы Вильгельма де Геннина – для строительства трамвайной ветки.

По данным мэрии Екатеринбурга, закрыто движение транспорта на участке от дома №21 по улице Павла Шаманова до улицы Де Геннина. Жители района сообщают, что выезд из района сузился до одной дорожной полосы, что спровоцирует большие пробки в будние дни. Ограничения на этом участке продлятся до 9 мая. Затем рабочие будут перекрывать другие отрезки улицы Вильгельма Де Геннина.

Работы проводятся в связи с реконструкцией улично-дорожной сети для строительства трамвайной линии в Академическом районе. Подрядчиком выступает АО «Трест Уралтрансспецстрой». Городские власти обещали, что трамвайная ветка будет закончена к празднованию 300-летия Екатеринбурга, то есть к августу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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