В Екатеринбурге прошел крестный ход с космонавтом (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня состоялся общегородской крестный ход в честь праздника Светлой Пасхи. В религиозном шествии приняли участие несколько сотен человек.

Екатеринбург отмечает Пасху

Верующие прошли маршрутом от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови, по традиции сделав остановки возле храма Большой Златоуст и часовни Святой Екатерины.

Крестный ход возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Также гостем праздника стал герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев. Он прошел по центру города вместе с верующими и передал в часовню святой Екатерины икону, которая побывала на Международной космической станции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Семен Саливанчук, Владислав Тринько

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