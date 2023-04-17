На первые выборы этого года пришли меньше 17% избирателей

В воскресенье, 16 апреля, в Арамильском городском округе состоялись довыборы в местную думу по трехмандатному избирательному округу № 1.

Как сообщили в областном избиркоме, в голосовании приняли участие 614 избирателей – это 16,72 % от числа занесенных в списки.

«Арамильская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по трехмандатному избирательному округу № 1 признала дополнительные выборы состоявшимися и действительными», – заявили в избиркоме.

Все три вакантных мандата получили кандидаты от партии «Единая Россия». Это индивидуальный предприниматель Олег Костин, экономист Анастасия Соловьева и общественник Татьяна Тихонова.

Всего в довыборах участвовали 12 кандидатов: три от «Единой России», два от КПРФ, два от «Справедливой России», три от ЛДПР и два самовыдвиженца. В голосовании могли принять участие свыше 3,6 тысячи жителей, зарегистрированных по округу. Довыборы в Арамили были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Валерия Блинова, Марины Мишариной, Алексея Мишина.

Арамиль, Елена Владимирова

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