Пермский тракт перекроют на час

Завтра, 18 апреля, на 200-м км трассы Пермь – Екатеринбург перекроют движение на путепроводе над железной дорогой в обе стороны на один час, с 15:20 до 16:20.

Как сообщили в Уралуправтодоре, в этом году мост будут капитально ремонтировать. Для этого до осени его придется около 80 раз закрыть на короткое время. Обо всех будущих изменениях дорожной обстановки дорожники сообщат заблаговременно, информация будет отображаться и в «Яндекс.Картах». Кроме того, представители Уралуправтодора будут присутствовать на объекте, контролировать ситуацию и в случае возникновения пробок регулировать движение в ручном режиме.

Водителей просят с пониманием отнестись к предстоящим затруднениям и использовать альтернативные пути проезда: по дорогам регионального значения через п. Заря – п. Уфимский – д. Нижний Арий, а также Дружинино – Атиг – Нижние Серги – Михайловск – Пантелейково – Арти – Красноуфимск – Александровское – Ачит (км 183 – км 276) и через Первомайское – Битимка – Первоуральск (км 290 – км 342).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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