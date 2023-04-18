Время полного перекрытия трассы Пермь – Екатеринбург перенесли

В ГИБДД сообщили об изменении времени полного перекрытия движения на трассе Пермь – Екатеринбург. Ограничение продлится сегодня с 16:10 до 17:10, ранее сообщалось, что дорогу закроют с 15:20.

Напомним, движение будут перекрывать в обе стороны на путепроводе над железной дорогой на 200-м км трассы. Идет капитальный ремонт моста. Всего до осени его придется около 80 раз закрыть на короткое время.

Водителям предлагают объезд по дорогам регионального значения через п. Заря – п. Уфимский – д. Нижний Арий, а также Дружинино – Атиг – Нижние Серги – Михайловск – Пантелейково – Арти – Красноуфимск – Александровское – Ачит (км 183 – км 276) и через Первомайское – Битимка – Первоуральск (км 290 – км 342).

Екатеринбург, Марина Иванова

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