Срок реализации инвестпроектов продлят из-за санкций

В Свердловской области продлят срок реализации приоритетных инвестиционных проектов, если они были начаты до 1 марта 2022 года.

Такой законопроект поддержали в первом чтении депутаты заксо. Как отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, в 2022 году у инвесторов возникли объективные трудности: западные партнеры начали задерживать поставку импортного оборудования или вовсе отказывать в ней, кроме того, начали формироваться новые логистические цепочки.

Участникам проектов нужно время, чтобы справиться с возникшими трудностями, сказал министр. Поэтому новый законопроект разрешает продлевать сроки реализации областных инвестиционных проектов, начатых до 1 марта 2022 года, но не больше, чем на два года.

Председатель профильного комитета Альберт Абзалов подчеркнул, что на недавнем заседании правления СОСПП многие его участники говорили о негативном влиянии зарубежных санкций на их бизнес.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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