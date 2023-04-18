На Урале депутат требует от журналиста удалить фото в патчах (ФОТО)

На Урале депутат требует, чтобы журналист удалила фотографию с патчами на лице. История произошла накануне в Арамили. Паблик газеты «Вечерняя Арамиль» в ВК опубликовал селфи Татьяны Тихоновой, которая 16 апреля стала депутатом местной думы по итогам довыборов на избирательном участке № 1. Автопортрет с патчами Тихонова выложила у себя в историях в ВК, но, видимо, не рассчитывала, что его опубликуют и в локальной группе.

Администратор паблика, журналистка Лариса Ушакова сообщила, что часто снимает по просьбе арамильцев комментарии, тексты и фотографии, если об этом просят сами герои. «Пишут в личку: «Снимите, пожалуйста, эту публикацию, мне стыдно, неприятно, что об этом все читают». Всегда иду навстречу, ни разу никому не отказала. Но в этот раз такого не будет. Мне позвонила новоиспеченный депутат Арамильской думы. «Вы какое право имели выложить на своей странице мою личную фотографию! Мне мой муж сообщил! Немедленно ее удалите! Сейчас я поеду в полицию, напишу на вас заявление! Пусть вас привлекут, вы меня оскорбили! Я этот разговор записываю, я его приложу к заявлению! Вы меня провоцируете», – написала Ушакова, уточнив, что удалит снимок только по соответствующему решению суда.

Сегодня журналистка должна явиться в полицию для дачи показаний, т.к. депутат действительно написала на нее заявление. Сама Тихонова не ответила на сообщение корреспондента «Нового Дня». Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых пообещал проверить, соответствует ли действительности информация о поданном заявлении.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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