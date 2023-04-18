Депутат объяснила, почему написала заявление в полицию на журналистку: «Дело не в патчах, в них пол-России ходят»

Депутат Арамильской гордумы Татьяна Тихонова, которая получила мандат после довыборов 16 апреля 2023 года, объяснила, почему решила написать заявление в полицию на журналистку и администратора местного паблика «Вечерняя Арамиль» Ларису Ушакову.

«Ситуация началась до выборов, а не сейчас. Это паблик, который в Арамили относится плохо к СВО, а я ответственная за СВО. Там постоянно пишут гадости про нас, до того как мы баллотировались, – объяснила Тихонова. – После выборов [Ушакова] сделала скрин моего видео и выложила в группе, я попросила его удалить, на что она сказала, что не видит в этом преступления, а я тогда сказала, что обращусь в полицию, потому что это нарушает мой деловой этикет».

По словам Тихоновой, заявление у нее приняли. «Я хочу, чтобы убрали фото со страницы. Никаких претензий ни к кому не имею. Я не хотела ругаться, и дело не в патчах, пол-России в них ходят, но это просто провокация», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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