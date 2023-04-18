Заместитель свердловского военкома раскрыл норму весеннего призыва для Екатеринбурга

Заместитель военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков сообщил, какая норма весеннего призыва в армию установлена для Екатеринбурга.

По его словам, в период с апреля по июль 2023 года городские военкоматы должны направить на военную службу более 19% срочников от общего задания, установленного для Свердловской области. В свою очередь областное задание военкома повторяет норму весенней призывной кампании 2022 года. Напомним, год назад Екатеринбург перевыполнил план: на военную службу были призваны 847 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, а по заданию требовалось 719.

В осенний призыв 2022 года в городские военкоматы было вызвано более 9 тысяч человек. Для прохождения службы в войсках направлено более 500 новобранцев, что составило 18,2% от нормы призыва. Фактически задание по набору срочников в армию в полном объеме выполнил только Железнодорожный район, сообщил Чирков.

«Текущая призывная кампания проходит в условиях продолжающейся специальной военной операции, что в свою очередь накладывает определенные трудности на работу военных комиссариатов в вопросах оповещения граждан, розыска уклонистов, работы с родственниками и близкими защитников Отечества. В связи с участившимися случаями дискредитации деятельности должностных лиц военных комиссариатов, деятельность, направленную на срыв призывной кампании, необходимо немедленно пресекать всеми имеющимися средствами. Выражаю уверенность, что, несмотря на то, что весенний призыв будет проходить в непростых условиях, установленное задание для области будет выполнено в полном объеме и с высоким качеством», – заявил представитель военкома на заседании комиссии по безопасности Екатеринбургской думы.

Отвечая на вопросы депутатов, Сергей Чирков подчеркнул, что призывники-срочники не направляются в зону СВО и на новые территории РФ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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