Шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет

В этом году в День Победы не будет проходить акция «Бессмертный полк» в привычном виде. Люди смогут почтить память ветеранов другим способом. Об этом заявила на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. По ее словам, проведение шествия вышло за пределы привычного формата.

«Каждый может выбрать удобный для себя формат «Бессмертного полка» и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях, и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», – заявила она. Об этом сообщается на официальном сайте акции.

Как сообщил источник «Нового Дня», причина отмены – возможные провокации, т.к. досконально проверить каждого участника стотысячных шествий нереально.

Напомним, в 2020 и 2021 году шествие «Бессмертного полка» не проводили из-за коронавируса. А вот в 2022 году в Екатеринбурге в акции приняли участие более 100 тысяч человек.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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