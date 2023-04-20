Россияне отказываются сажать картошку

Жители России не желают сажать картошку на своих дачных наделах. Сервис SuperJob провел опрос и выяснил, что в этом году будет в 1,5 раза меньше дачных картофельных плантаций.

Не хотят заморачиваться 47% опрошенных, их аргумент: «Картошка и так дешево стоит». Причем женщины противятся этому чаще мужчин: 50 и 45% соответственно. Еще чаще отказываются от картофельных грядок люди старше 45 лет: 51% не желает этим заниматься.

Посадили или планируют сажать картошку 42% опрошенных, причем чаще это те, кому не исполнилось и 35 лет.

Ранее «Новый День» сообщал, как на Урале идет подготовка к посадке картофеля сельхозпроизводителями. В облправительстве заявили, что никаких проблем с семенным материалом нет.

Москва, Марина Иванова

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