Госавтоинспекция обратилась к водителям из-за снегопада

Госавтоинспекция Екатеринбурга выпустила срочное обращение к участникам дорожного движения в связи с резким ухудшением погоды.

Инспекторы напоминают, что в дождь и снег особенно важно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. «В непогоду во время дождя и мокрого снега необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. В таких погодных условиях пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге. Помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии значительно увеличивается», – заявили в ГИБДД.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбург пришли дожди. Сначала горожане обрадовались, что после осадков станет легче дышать, но вскоре повалил сильный снег.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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