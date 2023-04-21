Таможенники рассказали, как слетать за границу и не получить статью за багаж (ФОТО, ВИДЕО)

Начинается сезон отпусков, когда можно выбраться за границу на отдых. Но нужно помнить, что сувениры, БАДы и некоторые другие вещи могут омрачить воспоминание о перелете. Сегодня состоялся пресс-тур в аэропорт Кольцово, где сотрудники Уральского таможенного управления напомнили, что не нужно брать с собой. Подобности – в видео.

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Стоит помнить, что есть случаи, в которых нужно обязательно декларировать свой багаж: культурные ценности, растения и животные на грани исчезновения, транспортные средства, государственные награды РФ, оружие и его составляющие элементы, а также лекарства с содержанием сильнодействующих веществ и медпрепараты психотропного характера.

Также подлежат декларированию суммы, превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов. Ниже есть памятка путешественникам, где все подробно расписано. Также ответы на многие вопросы можно найти в телеграм-канале таможни.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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