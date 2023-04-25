Уральцы стали чаще пытаться нелегально вывезти валюту за рубеж

С начала этого года правоохранители зафиксировали двукратный рост попыток нелегального вывоза наличных денежных средств. Только в первом квартале в международных аэропортах Уральского региона выявлено порядка 100 таких случаев, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Напомним, с 1 марта 2022 года запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату вывоза.

Кроме того, таможенники рассказали, что одним из основных направлений в работе становится борьба с нарушениями в сфере экспорта леса. С начала года было возбуждено 16 уголовных дел о контрабанде, объем лесоматериалов превысил 7 тысяч кубометров, а стоимость – 43 миллиона рублей. Злоумышленники предоставляли заведомо ложные сведения при таможенном декларировании леса для вывоза в Узбекистан. За такие преступления законом предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

«В целом, по результатам деятельности таможен, за три месяца сотрудниками пресечено 35 преступлений в сфере экономики, контрабанды стратегически важных товаров и товаров военного назначения, наркотиков и более 3 тысяч административных правонарушений. В федеральный бюджет дополнительно начислено неуплаченных таможенных платежей и административных штрафов на сумму более 120 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

«Новый День» побывал в аэропорту Кольцово, где таможенники напомнили основные правила провоза багажа и денег. Подобности – в видео.

Как собрать чемодан по закону

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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