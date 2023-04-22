Туман сбил расписание в Кольцово

Вторые сутки подряд в Кольцово задерживают рейсы из-за тумана. Проблемы коснулись рейсов из Сочи, Дубая, Москвы, Санкт-Петербурга, Минвод, Нижнего Новгорода – часть из них отправляли в Челябинск. С существенной задержкой идут вылеты в обратных направлениях.

«Рейсы из Сочи в екатеринбург задерживают один за другим, «Победу», Nordwind на 2, 3, 4 часа двигают. причина – метеоусловия в Кольцово», – рассказала «Новому Дню» туристка, застрявшая в аэропорту Сочи с ребенком.

Добавим, накануне в Кольцово была аналогичная ситуация, рейсы также задерживались из-за тумана, к утру он рассеялся.

Екатеринбург, Марина Иванова

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