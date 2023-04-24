Бывший главный следователь Урала получил высокую должность в полпредстве

Главным федеральным инспектором по Свердловской области назначен Михаил Богинский, до недавнего времени возглавлявший СУ СКР региона. Такое распоряжение подписал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

«В полномочия главного федерального инспектора входит контроль за исполнением указов и распоряжений президента, а также выполнение других контрольных мероприятий на территории региона», – напомнили в полпредстве.

Михаил Богинский родился в 1969 году в Казани. Окончил Казанский государственный университет, много лет работал в прокуратуре. С 2007 по 2018 год – руководитель СУ СКР по Тюменской области, с 2018 по 2023 год – руководитель СУ СКР по Свердловской области.

В марте этого года Богинский ушел в отставку из следственных органов по выслуге лет. Теперь на этой должности работает полковник юстиции Анатолий Надбитов (пока в статусе и.о.).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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