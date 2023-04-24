В загородных отелях и на базах отдыха закончились места на майские праздники

В загородных средствах размещения в Свердловской области заканчиваются номера на ближайшие майские выходные. Тем, кто не успел спланировать отдых заранее, искать придется тщательно. Системы бронирования отелей на 29 апреля – 1 мая, 6-9 мая высвечивают единицы свободных комнат.

Например, в загородном отеле «Гринвальд» на ближайшие майские мест нет совсем, а на вторые выходные остался один номер «стандарт (шале)». В отеле «Солнечный берег» на Таватуе номеров чуть больше: с субботы на две ночи доступны шесть стандартов. В «Баден-Бадене» в Реже на 29 апреля – 1 мая остался лишь один домик-контейнер, а на вторые майские распродано все.

Аналогичная ситуация и с базами отдыха. На «Чусовой», например, нет мест ни на первые, ни на вторые праздники. Можно забронировать только проживание в корпусе «Шишимский», который находится за пределами основной территории. В «Белой лошади» мест вообще нет. А вот в загородном клубе «Лес» пока доступны номера категорий «стандарт» и «эконом».

Добавим, что такая ситуация в последние годы складывается почти на все праздники и на лето. В феврале в загородных средствах размещения тоже не было мест.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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