От укусов клещей пострадали уже более 800 свердловчан

В Свердловской области клещи покусали уже 807 человек, среди которых 220 – дети. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге – 263.

«Всего случаи присасывания клещей зарегистрированы в 53 муниципальных образованиях. В Каменске-Уральском – 90 случаев, Первоуральске – 31, Нижнем Тагиле – 30, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. – С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 3 человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 7 человек».

В лабораториях с начала сезона исследовали 241 особь клещей. Энцефалит обнаружен в трех пробах. Боррелиоз выявили у 60 из 218 клещей.

Акарицидная обработка проведена на текущий момент на территории 607,4 га – это 5,4% от плана на этот год (11 336 га).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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