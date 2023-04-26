Биолог рассказал, когда закончится активность клещей на Урале

Большинство клещей на Урале опасны до середины июля, но есть такой вид кровососущих, которые могут покусать и в августе-сентябре. Причем среда обитания клещей расширяется из-за потепления.

«На Урале три вида клещей: таежный (самки ярко красные, самцы черные), пастбищный или собачий (серо-коричневый) и Dermacentor или луговой (крупный, с характерным коричневым рисунком). Все эти клещи опасны для человека, так как являются переносчиками разных заболеваний. Основной пик их активности приходится на весну, однако у лугового два сезонных пика – весна и осень. Поэтому стоит помнить, что в степных районах можно насобирать много клещей и в августе-сентябре», – рассказал ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Алексей Гилев.

По словам биолога, к середине июля большинство клещей успевают напитываться и уходят на покой, в лесу становится относительно безопасно. С этого периода клещи делают кладку. Те же, что остались голодными, не проявляют такой активности, как в начале сезона.

Клещи любят захламленный лес, валежник, лиственно-хвойные леса. Большинство живут только один сезон из-за высокой смертности в природе, но в целом клещи могут жить до трех-пяти сезонов. За свою жизнь они меняют до трех хозяев.

«Таежный клещ – треххозяинный. Личинка питается на мышевидных грызунах, отваливается, перелинивает в нимфу. Нимфа уже находит хозяина покрупнее – ежа, белку, зайца. Затем она линяет во взрослого клеща, который ищет крупное млекопитающее, в том числе человека», – поясняет Алексей Гилев.

Болезни клещи получают от прокормителей. И клещи, и мыши, скорее всего (на сегодня это точно не установлено), сами энцефалитом или боррелиозом не болеют. Они являются только переносчиками. Причем большинство из 54 тысяч видов клещей безвредны для человека, но некоторые передают заболевания.

На Урале очаги энцефалита распространены практически по всей территории распространения клеща. Из-за антропогенного и климатического факторов (климат становится теплее) границы обитания клещей сдвигаются, среда их обитания расширяется.

Напомним, в Свердловской области клещи покусали уже 807 человек, среди которых 220 – дети. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге – 263. С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 3 человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 7 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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