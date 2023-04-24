Екатеринбургские зоозащитники обеспокоены законопроектом об эвтаназии животных

В Екатеринбурге зоозащитники записали видеообращение, где выразили беспокойство по поводу внесения законопроекта по 498-ФЗ, который предполагает узаконить эвтаназию животных. Этот проект будут обсуждать 3 мая на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Зоозащитники отмечают, что регионам поручили провести обсуждение данного законопроекта, для чего необходимо привлечь экспертов и общественность. Волонтеры направили обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой учесть их голос при решении вопроса о доработке законопроекта. Кроме того, активисты попросили главу региона пригласить представителей фонда «Зоозащита» к участию в обсуждении данного вопроса в Свердловской области.

Когда состоится само обсуждение – пока неизвестно.

Поводом для рассмотрения закона об эвтаназии животных стал трагический случай в Оренбурге. 16 апреля бродячие собаки загрызли девятилетнего мальчика. Стая псов набросилась на него, когда он гулял возле гаражного кооператива неподалеку от своего дома. Ребенок от полученных ран скончался на месте. После инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе расследования гибели школьника.

На фото: скриншот из видео группы во «ВКонтакте» «Благотворительный фонд «ЗООзащита»

Екатеринбург, Владислав Тринько

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