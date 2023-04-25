Область в огне – новые пожары зафиксированы в Серове и Байкалово

В Свердловской области фиксируются все новые очаги пожаров. Сейчас неблагоприятная ситуация складывается в поселке Таежный, Сосьве, Первоуральске, Байкалово и Серове.

«Все силы задействованы. Представители министерства общественной безопасности выехали в Таёжный, министр лично уехал в Сосьву, начальник главного управления МЧС по Свердловской области Виктор Теряев в Первоуральске, сейчас также отправляется в Сосьву. Задействован вертолёт. На территории региона работают все силы областной группировки, федеральной группировки МЧС», – сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков. Он добавил, что людям, чье имущество пострадало в пожарах, будет оперативно оказана помощь.

По-прежнему самой частой причиной возгораний является несоблюдение пожарной безопасности. В условиях жаркой сухой погоды и сильного ветра огонь быстро перекидывается с травы на постройки и далее – между строениями.

Напомним, к вечеру сегодняшнего дня в Свердловской области действовало 38 крупных лесных пожаров, сообщал сервис «Карта пожаров». Один из сильных пожаров бушует в поселке Таежный Махневского муниципального образования. Там загорелся 21 дом, из них 16 – жилые. К месту направлен вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Еще один вертолет Ми-8 МЧС России и группировка пожарных направлены в поселок Сосьва, где горят отходы дерево производства и рядом расположенные строения. А дорогу «Нижняя Синячиха – Ирбит» перекрыли из-за сильного задымления от лесного пожара.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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