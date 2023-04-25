В Свердловской области зафиксировано 38 крупных пожаров

В Свердловской области на данный момент действуют 38 крупных лесных пожаров, сообщает сервис «Карта пожаров». Подавляющее большинство очагов возникло в текущие сутки.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, один из сильных пожаров бушует в поселке Таежный Махневского муниципального образования. Там загорелся 21 дом, из них 16 – жилые. Спасатели эвакуировали 27 человек, в том числе 3 детей. Людей разместили в пункте временного пребывания. Пожар в поселке тушат более 30 человек и 10 пожарных машин. Также к месту направлен вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

Свердловские пожарные также пытаются справиться с крупным возгоранием на пилораме в поселке Прогресс под Первоуральском. Площадь пожара достигла 1500 кв.м. К месту стянуто уже 14 пожарных машин и работают 57 спасателей.

Кроме того, Госавтоинспекция временно перекрыла дорогу «Нижняя Синячиха – Ирбит» из-за сильного задымления от лесного пожара. Автомобилистов отправляют в объезд по дороге «Коптелово – Костино- Невьянское».

Еще один пожар разгорается в поселке Сосьва – там горят отходы деревопроизводства и расположенные рядом постройки. Огонь быстро распространяется из-за большого количества сухой травы и ветра. МЧС России направило в поселок вертолет МИ-8.

Напомним, сегодня самый жаркий день с начала апреля. Температура воздуха днем поднялась до +21°, при этом в регионе действует метеорологическое предупреждение о сильном ветре.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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