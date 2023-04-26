Мегапробка в Академическом: грузовик заблокировал перекресток

Огромная пробка копится на въезде в Академический через Амундсена. В утренний час пик на перекрестке Амундсена и Объездной столкнулись грузовик и легковушка, они перекрыли две полосы. «Машины в сторону Академического не успели проехать Объездную и просто стоят на ней. ДТП можно объехать через газон, но бордюр преодолеют не все», – рассказал «Новому Дню» очевидец.

К моменту публикации самые сильные пробки скопились на Амундсена в сторону Академического, но стоят также и Объездная в оба направления, и Амундсена в противоположную сторону.

Екатеринбург, Марина Иванова

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