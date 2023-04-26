На Амундсена из-за ДТП большая пробка в обе стороны

На улице Амундсена в районе пересечения с Объездной дорогой второй раз за день скопилась большая пробка. По словам автомобилистов, недавно здесь случилась авария.

Судя по «Яндекс.Картам», в сторону Академического улица Амундсена стоит от Московской. В сторону центра – от Вонсовского.

«Одна машина стоит на газоне, вторую грузит эвакуатор», – рассказали очевидцы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Добавим, что сегодня утром примерно на этом же участке столкнулись грузовик и легковушка, заблокировав проезд по Амундсена.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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