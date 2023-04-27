Мальчик, на которого напали из-за буквы Z на шапке, придумал курс о СВО

Девятилетний мальчик, на которого мужчина напал из-за нашитой буквы Z на шапке, разработал проект «Спецоперация на Украине». Он хочет рассказывать школьникам «правдивую историю Украины и Донбасса» и показать причинно-следственные связи, приведшие к СВО.

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что помочь с реализацией проекта в школах готов глава управления молодежной политики горадминистрации Артем Николаев. Там добавили, что отец мальчика служит в Росгвардии и принимает участие в специальной военной операции.

«Ребенок гордится папой и носит головной убор с буквой Z, которая стала отличительным знаком российский военных на СВО и означает «За победу». Именно головной убор и привлек внимание неадекватного мужчины», – напомнили в мэрии.

Как сообщал «Новый День», 25 апреля стало известно, что в Екатеринбурге взрослый мужчина напал на девятилетнего мальчика. Горожанину не понравилось, что на ребенке надета шапка с нашивкой в виде буквы Z. Школьник вышел из подъезда, возле дома его схватил за руку прохожий и стал кричать на него. Ребенок, к счастью, сумел вырваться и убежать, однако его родители обратились в полицию – с требованием проверить действия нападавшего с точки зрения законодательства о дискредитации ВС РФ. В отношении 56-летнего Александра Н. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция по этой статье – штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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