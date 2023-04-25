На мужчину, напавшего на мальчика в шапке с буквой Z, возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего Александра Н., который несколько дней назад набросился с оскорблениями на мальчика в шапке с Z-символикой.

Как сообщил помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков, дело возбуждено по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Санкция по этой статье – штраф от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что административное производство по ст. «Хулиганство» прекращено. «Из суда подозреваемого гражданина представители МВД в эти минуты доставляют в здание районного СКР, по подследственности», – сказал он.

Напомним, накануне стало известно, что в Екатеринбурге взрослый мужчина напал на девятилетнего мальчика. Ему не понравилось, что на ребенке надета шапка с нашивкой в виде буквы Z. Школьник вышел из подъезда, возле дома его схватил за руку прохожий и стал кричать на мальчика из-за его головного убора. Ребенок, к счастью, сумел вырваться и убежать, однако его родители обратились в полицию – с требованием проверить действия нападавшего с точки зрения законодательства о дискредитации ВС РФ.

Позднее инцидент прокомментировала мама мальчика. «Папа у нас работает в Росгвардии. Наш сын очень гордится своим отцом и сам попросил пришить ему символ на шапку», – сказала она журналистам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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