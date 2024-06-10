Напавший на мальчика в Z-шапке хулиган поедет в колонию-поселение (ФОТО, ВИДЕО)

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву, который обвинялся в хулиганском нападении на ребенка в шапке с Z-символикой.

Срок за нападение на сына бойца СВО

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, мужчину приговорили к трем годам колонии-поселения. Прокурор просил четыре года колонии общего режима.

Добавим, на заседании Неустроев был очень напряжен, грубил журналистам, от комментариев отказался.

Как уже сообщал «Новый День», 24 апреля 2023 года в Екатеринбурге взрослый мужчина напал на девятилетнего мальчика. Ему не понравилось, что на ребенке надета шапка с нашивкой в виде буквы Z. Школьник вышел из подъезда, возле дома его схватил за руку прохожий и стал кричать на мальчика из-за его головного убора. Ребенок, к счастью, сумел вырваться и убежать, однако его родители обратились в полицию – с требованием проверить действия нападавшего с точки зрения законодательства о дискредитации ВС РФ.

Сначала в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», но Ленинский суд его прекратил и назначил фигуранту штраф в размере 7 тысяч рублей. После этого Генеральная прокуратура настояла на пересмотре уголовного дела в отношении Александра Неустроева другим судом.

Повторно дело рассматривалось Октябрьским райсудом в закрытом режиме. Неустроева обвинили в хулиганстве с применением насилия либо угрозой его применения, совершенном по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Екатеринбург, Степан Фатхиев, Елена Владимирова

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