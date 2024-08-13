Облсуд оставил в силе приговор мужчине, нахамившему мальчику в Z-шапке

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляции на приговор екатеринбуржцу Александру Неустроеву, который полтора года назад набросился на девятилетнего мальчика.

Как уже сообщал «Новый День», мужчине не понравилось, что на ребенке надета шапка с нашивкой в виде буквы Z. Школьник вышел из подъезда, возле дома его схватил за руку прохожий и стал оскорблять. Ребенок, к счастью, сумел вырваться и убежать, однако его родители обратились в полицию – с требованием проверить действия нападавшего с точки зрения законодательства о дискредитации ВС РФ.

Сначала в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», но Ленинский суд его прекратил и назначил фигуранту штраф в размере 7 тысяч рублей. После этого Генеральная прокуратура настояла на пересмотре уголовного дела в отношении Неустроева другим судом.

Повторно дело рассматривалось Октябрьским райсудом в закрытом режиме в июне 2024 года. Мужчину приговорили к трем годам колонии-поселения. Прокурор просил четыре года колонии общего режима.

Подсудимый свою вину не признал. Приговор был обжалован сторонами обвинения и защиты.

Сегодня по итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил приговор без изменения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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