Генпрокуратура требует более сурового наказания для хулигана, напавшего на мальчика в шапке со знаком Z

Генеральная прокуратура настаивает на пересмотре уголовного дела в отношении Александра Неустроева, который в апреле этого года набросился с оскорблениями на мальчика в шапке с Z-символикой. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», но накануне суд его прекратил и назначил фигуранту штраф в размере 7 тысяч рублей.

В Генпрокуратуре заявили, что это решение будет обжаловано, поскольку в судебном разбирательстве не обеспечено участие потерпевшего и его законного представителя. Кроме того, судом не изучено, возмещен ли причиненный вред и раскаялся ли подозреваемый в содеянном.

«Следует отметить, что совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации», – заявили в ГП.

Напомним, дело было возбуждено по ч.1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция по этой статье – штраф от 300 до 500 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как уже сообщал «Новый День», 24 апреля в Екатеринбурге взрослый мужчина напал на девятилетнего мальчика. Ему не понравилось, что на ребенке надета шапка с нашивкой в виде буквы Z. Школьник вышел из подъезда, возле дома его схватил за руку прохожий и стал кричать на мальчика из-за его головного убора. Ребенок, к счастью, сумел вырваться и убежать, однако его родители обратились в полицию – с требованием проверить действия нападавшего с точки зрения законодательства о дискредитации ВС РФ.

Позднее инцидент прокомментировала мама мальчика. «Папа у нас работает в Росгвардии. Наш сын очень гордится своим отцом и сам попросил пришить ему символ на шапку», – сказала она журналистам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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