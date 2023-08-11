«Резонанс понятен», – эксперты о деле хулигана, напавшего на мальчика с Z-символикой

Решение суда прекратить уголовное дело в отношении Александра Неустроева, оскорбившего школьника в шапке с Z-символикой, вызвало в обществе вполне понятный резонанс: наказание оказалось несоразмерно преступлению.

Об этом заявил «Новому Дню» профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин. «Такое смягчение наказания рождает у общества вопросы, возникает недоумение, – отметил он. – Не хотелось бы, чтобы Екатеринбург и Свердловская область снова выглядели странно в общем контексте реакции на те или иные действия. Правильно, что на это обратили внимание вышестоящие инстанции. Насколько я понимаю, человек совершил этот поступок с определенным политическим подтекстом. Поэтому общество требует справедливой оценки, а решение суда вызвало не меньший резонанс, чем само событие».

Преподаватель журфака УрФУ Валерий Амиров высказался более жестко. «История с великовозрастным екатовцем Неустроевым, обматерившим мальчика за шапку с буквой Z, всколыхнула страну. Надо же, суд закрыл дело «за деятельным раскаянием», но на суде даже не прояснялось, компенсировал ли как-то подсудимый вред. А в чем же тогда «деятельность» раскаяния? Более того, суд не заслушал самого пострадавшего мальчика или его законного представителя. Сам размер наложенного штрафа тоже вызывает недоумение, 7 тысяч рублей – это как-то больше похоже на щелчок по носу, чем на наказание. У пацана, между прочим, отец выполняет боевые задачи», – написал Амиров в своем ЖЖ. Он также отметил еще одну странность судебного процесса: «Мать мальчика требовала в своем заявлении наказать Неустроева за дискредитацию армии, что, как мне кажется, вполне логично. Но поначалу вообще был составлен лишь административный протокол и только под давлением общественности возбуждено уголовное дело... Ждем развития сюжета».

Напомним, 24 апреля в Екатеринбурге взрослый мужчина напал на девятилетнего мальчика. Ему не понравилось, что на ребенке надета шапка с нашивкой в виде буквы Z. Школьник вышел из подъезда, возле дома его схватил за руку прохожий и стал кричать на мальчика из-за его головного убора. Было возбуждено дело по ч.1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция по этой статье – штраф от 300 до 500 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Однако суд ограничился штрафом в 7 тысяч рублей. Свое возмущение выразили высокопоставленные чиновники, в том числе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутаты, известные телеведущие.

В Генпрокуратуре заявили, что это решение будет обжаловано. «Следует отметить, что совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации», – заявили там.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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