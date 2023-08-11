Мерзлякова прокомментировала нападение на мальчика в шапке с буквой Z: «Папа в зоне СВО – это свято»

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области прокомментировала резонансное дело о нападении на мальчика с буквой Z на шапке.

«Мы потом обязательно сделаем так, чтобы ему помощь оказали психологическую. А папа в зоне СВО – это свято. Я жестко отношусь ко всем структурам, которые что-то не сделали, что должны были сделать, для ребят, у кого родные в зоне СВО», – отметила Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции.

Напомним, 24 апреля в Екатеринбурге взрослый мужчина напал на девятилетнего мальчика. Ему не понравилось, что на ребенке надета шапка с нашивкой в виде буквы Z. Школьник вышел из подъезда, возле дома его схватил за руку прохожий и стал кричать на мальчика из-за его головного убора. Было возбуждено дело по ч.1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция по этой статье – штраф от 300 до 500 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Однако суд ограничился штрафом в 7 тысяч рублей. Свое возмущение выразили высокопоставленные чиновники, в том числе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутаты, известные телеведущие.В Генпрокуратуре заявили, что это решение будет обжаловано. «Следует отметить, что совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации», – заявили там.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»