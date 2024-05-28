Дело о нападении на ребенка в шапке с Z-символикой рассматривают заново

В Октябрьском суде Екатеринбурга началось новое рассмотрение уголовного дела о нападении свердловчанина Александра Неустроева на ребенка в шапке с Z-символикой.

В картотеке суда указано, что дело рассматривается в закрытом режиме. Неустроева обвиняют в хулиганстве с применением насилия либо угрозой его применения, совершенном по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Как уже сообщал «Новый День», 24 апреля 2023 года в Екатеринбурге взрослый мужчина напал на девятилетнего мальчика. Ему не понравилось, что на ребенке надета шапка с нашивкой в виде буквы Z. Школьник вышел из подъезда, возле дома его схватил за руку прохожий и стал кричать на мальчика из-за его головного убора. Ребенок, к счастью, сумел вырваться и убежать, однако его родители обратились в полицию – с требованием проверить действия нападавшего с точки зрения законодательства о дискредитации ВС РФ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», но Ленинский суд его прекратил и назначил фигуранту штраф в размере 7 тысяч рублей. После этого Генеральная прокуратура настояла на пересмотре уголовного дела в отношении Александра Неустроева другим судом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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