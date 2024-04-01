Дело о нападении на мальчика в шапке с буквой Z будет рассматривать другой суд

Уголовное дело о нападении на мальчика в шапке с нашивкой в виде буквы Z передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

«Суд постановил направить уголовное дело в отношении Неустроева Александра Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Напомним, по версии следствия, 24 апреля 2023 года в Екатеринбурге Неустроев напал на девятилетнего мальчика. Ему не понравилось, что на ребенке была шапка с нашивкой в виде буквы Z. Школьник вышел из подъезда, мужчина схватил его за руку и стал кричать на мальчика из-за его головного убора. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция по этой статье – штраф от 300 до 500 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Однако суд ограничился штрафом в 7 тысяч рублей и прекратил уголовное дело. Свое возмущение выразили высокопоставленные чиновники, в том числе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутаты, известные телеведущие. После этого в Генпрокуратуре заявили, что это решение будет обжаловано.

В сентябре Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление Ленинского суда Екатеринбурга о прекращении уголовного дела. Весной Ленинский суд должен был начать рассматривать его заново, но прокурор усомнился в объективности судей и попросил передать дело в другой район.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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