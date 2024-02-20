Уголовное дело о нападении на мальчика в шапке с Z-символикой снова направили в суд

Прокуратура Ленинского района направила на новое рассмотрение дело о нападении жителя Екатеринбурга Александра Неустроева на школьника – сына участника СВО.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчину обвиняют по пп. «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы».

Напомним, по версии следствия, 24 апреля 2023 года Неустроев напал на девятилетнего мальчика. Ему не понравилось, что на ребенке надета шапка с нашивкой в виде буквы Z. Школьник вышел из подъезда, мужчина схватил его за руку и стал кричать на мальчика из-за его головного убора. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция по этой статье – штраф от 300 до 500 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Однако суд ограничился штрафом в 7 тысяч рублей и прекратил уголовное дело. Свое возмущение выразили высокопоставленные чиновники, в том числе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутаты, известные телеведущие.

После этого в Генпрокуратуре заявили, что это решение будет обжаловано. «Следует отметить, что совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации», – заявили там.

В сентябре Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление Ленинского суда Екатеринбурга о прекращении уголовного дела.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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