Судебное решение по делу о хулиганском нападении на мальчика в Z-шапке отменили

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление Ленинского суда Екатеринбурга по резонансному делу о нападении взрослого мужчины на ребенка в шапке с нашивкой в виде буквы Z.

Решение о прекращении уголовного дела в отношении Александра Неустроева отменено. Оно будет повторно рассмотрено в Ленинском райсуде, сообщает ТАСС.

Напомним, 24 апреля в Екатеринбурге взрослый мужчина напал на девятилетнего мальчика. Ему не понравилось, что на ребенке надета шапка с нашивкой в виде буквы Z. Школьник вышел из подъезда, возле дома его схватил за руку прохожий и стал кричать на мальчика из-за его головного убора. Было возбуждено дело по ч.1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция по этой статье – штраф от 300 до 500 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Однако суд ограничился штрафом в 7 тысяч рублей. Свое возмущение выразили высокопоставленные чиновники, в том числе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутаты, известные телеведущие.

После этого в Генпрокуратуре заявили, что это решение будет обжаловано. «Следует отметить, что совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации», – заявили там.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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